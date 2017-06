Stetten am kalten Markt Beim Schießen nimmt Marley doch Reißaus

Stetten am kalten Markt-Glashütte. 13 Hunde samt Besitzer finden sich jeden Sonntagmorgen auf einer Wiese nahe eines Waldstücks bei Glashütte ein, um sich auf die Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde vorzubereiten. Ausbilder ist der Hundeobmann der Kreisjägervereinigung Sigmaringen, Franz-Peter Froitzheim aus Stetten a. k. M., der erst kürzlich die Verdienstnadel in Gold des Deutschen Jagdverbands für seine mehr als 30-jährige Arbeit in der Jagdhundeausbildung erhalten hat. Zwei Stunden jeden Sonntagmorgen bis Ende August arbeiten Hund und Herrchen oder Frauchen intensiv an den Anforderungen, die die Brauchbarkeitsprüfung beiden abverlangen wird.

Und warum das Ganze? "Bei der Ausübung der Jagd sind die allgemein anerkannten Grundsätze deutscher Waidgerechtigkeit zu beachten" – so steht es in der Landesordnung Baden-Württembergs, festgesetzt vom Landesjagdverband. Das heißt, erlegtes oder verletztes Wild muss gefunden werden, wozu ein ausgebildeter Hund unabdingbar respektive gesetzlich vorgeschrieben ist.

Um "brauchbar" für die Jagd zu sein, steht Gehorsam ganz oben auf der Prioritätenliste. "Ein Hund, der nicht sofort auf seinen Hundeführer reagiert, ist bei der Jagd nicht einsetzbar", sagt Froitzheim.