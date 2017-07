Stetten am kalten Markt Beim Schießen nimmt Marley doch Reißaus

Die Hunde dürfen nicht winseln oder jaulen

Der Gehorsam sei von größter Wichtigkeit, denn dies sei Ausdruck einer sauberen und gründlichen Abrichtung, die Voraussetzung für jede jagdliche Brauchbarkeit des Hundes ist, so Froitzeim. Das zeige sich darin, dass sich das Tier trotz anderer Hunde ruhig verhält, auf Ruf oder Pfiff kommt und sich bereitwillig anleinen lässt. Er darf nicht zerren, winseln oder jaulen, denn damit würde der Hund im Wald stören.

"Das muss aber auch zuhause regelmäßig geübt werden", sagt der erfahrene Hundeobmann und betont: "Ich bin nicht der Ausbilder, ausbilden muss der Halter selber – ich leite nur an."

Disziplin zu wahren, fiel insbesondere der halbjährigen kleinen Hanni noch sehr schwer. Das Hundemädchen der Rasse Deutscher Jagdterrier kommt mit ihrem Frauchen Monika Schwarz sogar aus Weilstetten bei Balingen zum Hundeausbilder nach Stetten. "Froitzheim hat ein Händchen für Terrier, er kann’s halt einfach", findet die Ehefrau und Mutter einer ganzen Jägerfamilie.

Annette Oesterle aus Meßstetten jagt nicht selbst, sondern arbeitet in der Bundesforstverwaltung. Sie will ihrem "Marley", einem hübschen Welsh-Springer-Spaniel, aber eine gute Ausbildung zukommen lassen.

Zur Brauchbarkeitsschulung gehört auch das Gewöhnen an das Schießen. Diese so genannte "Schussfestigkeit" ist aber nichts für den 15-monatigen Marley. Sonst sehr gehorsam und sehr darauf bedacht, alles richtig zu machen, was sein Frauchen von ihm verlangt, fegt er beim Abfeuern eines Schusses wie von der Tarantel gestochen über die Wiese in die Arme seiner Herrin. "Nichts zu machen, er hält das nicht aus", sagte Oesterle, "ist aber nicht schlimm, er soll ja nicht zur Jagd."

Der Gehorsam ist auch Grundlage für das Apportieren, was nichts mit Stöckchen schmeißen und wieder bringen zu tun hat. "Der Hund muss zuerst lernen, einen Gegenstand, der ihm ins Maul gelegt wird, zu halten und ihn erst dann abzulegen, wenn er das Kommando ›Aus‹ hört", macht Froitzheim deutlich.

Mit seiner Jagdterrierhündin Vicky demonstriert er die Vorgehensweise zuerst mit einem Handschuh, dann mit einem an eine hölzerne Hantel erinnernden "Apportierbock". Dann kramt der "Hundeflüsterer" aus seiner Kiste einen Hasen und eine Ente, beides gefriergetrocknet, hervor, marschiert über die Wiese und versteckt die "Dummies" im hohen Gras.

Auf Zuruf "Apport" macht sich Vicky auf die Suche und bringt sowohl das Langohr als auch das Federvieh zurück, setzt sich vor Froitzheim hin und legt die "Beute" erst auf Kommando ab. Zur weiteren Ausbildung gehört unter anderem die Fährtensuche, bei der der Hund lernt, Blut- respektive "Schweißspuren" zu folgen. Weitere Infos gibt es unter www.kjv-sigmaringen.de.