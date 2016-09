Stetten am kalten Markt Ausweichmanöver mit bösen Folgen

Der Mann war vermutlich zuerst bewusstlos; gegen Mitternacht meldete er sich telefonisch aus dem Fahrzeugwrack bei seiner Freundin, die darauf zum Unfallort fuhr und ihn ins Kreiskrankenhaus brachte. Seine Prellungen und Schürfwunden wurden dort ambulant behandelt, die Polizei, die gegen 6 Uhr früh benachrichtigt wurde, stellte am Unfallort fest, dass das rechte Vorderrad des Wagens abgerissen und Öl aus dem Motor ausgelaufen war. Den wirtschaftlichen Totalschaden am Wagen beziffert sie mit 5000 Euro, der Fremdschaden an den Verkehrseinrichtungen und Bewuchs wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Ob kontaminiertes Erdreich abgetragen werden muss, ist noch zu prüfen.