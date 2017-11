Stetten am kalten Markt Alle Herausforderungen bravourös gemeistert

"Besonders erfreulich ist", so die Vorsitzende Regina Moser, "dass der Chor entgegen dem Trend mit 30 aktiven Sängern seine Mitgliederzahl auf stabil hohem Niveau gehalten hat und insgesamt gesehen keine personellen Einbußen verzeichnen musste". Auch das Durchschnittsalter könne sich mit 57 Jahren durchaus sehen lassen.

Als herausragende Höhepunkte der vergangenen zwei Jahre nannte Regina Moser die musikalische Gestaltung eines Gottesdienstes im Freiburger Münster sowie der diesjährige Festgottesdienst am Ostermontag aus Anlass des 400. Kirchenjubiläums.

Schriftführerin Ingrid Dreher rief alle kirchlichen und weltlichen Anlässe, an denen sich der Chor beteiligt hatte, noch einmal in Erinnerung. Dass beim Kirchenchor in den vergangenen beiden Jahren gut gewirtschaftet wurde, machte Kassiererin Anneliese Moser deutlich, die einen Überschuss auswies.