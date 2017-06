Stetten am kalten Markt Abenteurer reisen in die Südsee

Mit viel Eifer verpassen Karin Maichle und Alexander Speh ihren Akteuren den letzten Feinschliff und verwandeln bodenständige Schwaben in wagemutige Seebären. Mit dem Piratenabenteuer "Die Schatzinsel" startet die Kinder- und Jugendgruppe der Waldbühne am Samstag, 17. Juni, in die neue Spielzeit.

Die Theaterfassung von Robert Louis Stevensons "Schatzinsel" aus dem Jahr 1881 stammt von Theodor Schübel, angepasst von den Waldbühne-Verantwortlichen an die Sigmaringendorfer Bühne. Die Zuschauer erwartet nach Angaben der Regisseure eine "aufwändige und spannende Inszenierung für die ganze Familie". Rund 60 Kinder und Jugendliche wirken mit. Für die Premiere am Samstag ab 20 Uhr sowie für alle weiteren Vorstellungen bis zum 30. Juli gibt es Karten unter Telefon 07571/35 20 – werktags von 18 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr – oder im Internet unter www.waldbuehne.de.