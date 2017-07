Steinach Zwischenschritt für das "Soziale Steinach"

Aus zunächst vier Themenbereichen haben sich inzwischen zwei herauskristallisiert, die von den Ehrenamtlichen in Steinach weitergeführt werden. Zum einen die "Lebendige Dorfmitte", deren Ziel es ist, Begegnung zu schaffen. "Das ist ein wunderbares Konzept", sagte Boschert. Mit den Ideen fürs Pfarrheim gebe es bereits ein so gut ausgearbeitetes Dossier, dass die Gemeinde nach dem Kauf eigentlich direkt mit dem Umbau beginnen könne. Das Repair-Café, dessen Idee ebenfalls in Steinach entstand, ist inzwischen nach Haslach abgewandert. "Das ist eben Entwicklungshilfe", wurde gewitzelt.

"Phänomenal ist, was aus der Bürgerhilfe gewachsen ist", lobte Boschert. "Das Ergebnis lässt sich wirklich zeigen." In diesem Projekt sind Bürger von Welschensteinach und Steinach füreinander da, gehen bei kleineren Dingen zur Hand oder bieten Besuchsdienste an. Klaus Hertweck wies am Rande der Veranstaltung darauf hin, dass den Mitgliedern für ihre Tätigkeiten ein Dank genüge. Kosten müssten diejenigen, die sich an die Bürgerhilfe wendeten, nicht erwarten.

"Die Bürgerhilfe ist existenziell für die Zukunft", sagte Edelmann. Wer heuer helfe, könne sich darauf verlassen, selbst einmal Hilfe in diesem "tragfähigen Netz" zu erhalten.