Steinach Wunschboote auf der Kinzig

Ende Januar dann fand die Preisverleihung in den Räumen der L-Bank in Stuttgart statt. Gemäß einer Pressemitteilung der Bank waren mehr als 180 Kinder dabei, 17 Förderschulen aus ganz Baden-Württemberg hatten sich am Projekt beteiligt. Und mittendrin die GSS: Laut Betz war die ganze Schule mit in die Landeshauptstadt gekommen. Den Tag nutzten Schüler und Lehrer, um sich in der großen Stadt umzusehen. So besuchten sie den Landtag, das Neue Schloss und die Wilhelma.

Die L-Bank habe laut Betz die Fahrtkosten übernommen und dabei auch die ökologisch motivierte Idee unterstützt, nicht nur mit den Preisträgern zu fahren.

Im Anschluss an die Preisverleihung haben die Gewinner außerdem die Staatsgalerie besucht. "Wir haben dort noch eine Führung genossen und uns mit Werken von Picasso und Kandinsky beschäftigt. Es war sehr beeindruckend, die Kinder beim Betrachten großer Meister zu sehen", sagt Betz.

Den dritten Platz teilt die GSS sich mit der Martinsschule aus Sindelfingen. Platz zwei erreichte die Heinrich-Harpprecht-Schule aus Holzgerlingen und den ersten Platz errang die Heilbrunnenschule Stuttgart mit einem Stop-Motion-Film.