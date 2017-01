Steinach Wie viel Nutzung ist zuviel Nutzung?

Xaver Rockenstein (FW), der die Ratssitzung in Vertretung für Edelmann leitete, verwies gleich zu Beginn auf eine Problematik: In der frisch renovierten Kapelle setzt sich bei starker Frequentierung Kondenswasser ab, da sie als Sakralbau nicht über eine Heizung verfügt.

CDU-Ratsmitglied Erich Maier hielt es für "unnötig, noch wesentlich mehr Veranstaltungen in der Kapelle abzuhalten". Er schlug vor, weiterhin von Veranstaltung zu Veranstaltung abzuwägen.

Kopf erklärte, ihre Intention sei nicht gewesen, bereits in dieser Sitzung eine Konzeption vorzustellen und zu beschließen. Ziel sei lediglich gewesen, "dass das Thema auf den Tisch kommt". Sie wolle keinen Katalog verabschieden. Vielmehr gehe es ihr darum, dass sich Menschen mit einem Bezug zur Schneekapelle zusammensetzen und sich über ihre Nutzung Gedanken machen. "Ich möchte nicht auf Inhalte Einfluss nehmen", sagte sie. Schwendemann pflichtete ihr bei: Es solle nur klarer werden, wer für was zuständig sei.

Josef Meßmer (CDU) fragte sich, was an der aktuellen Situation eigentlich geändert werden müsste. Seiner Ansicht nach sei es nicht nötig, etwas an der aktuellen Handhabe in Sachen Kapelle zu ändern. "Vielleicht bekommt man das in Welschensteinach nicht unbedingt mit, aber in Steinach herrscht auf vielen Seiten der Wunsch, dieses wundervolle Kleinod mit neuem Leben zu erfüllen", entgegnete Kopf. Schwendemann erinnerte an die Diskussion zur Bestuhlung. Die Bänke hätten damals "für mehr Leben" weichen sollen. "Und nun?"

Bernd Schwendemann (FW) räumte ein, ein grobes Raster für die Genehmigung von Veranstaltungen zu haben, könne nicht schlecht sein.

Der Gemeinderat beschloss bei zwei Gegenstimmen, die Verwaltung zu beauftragen, gemeinsam mit kundigen Bürgern ein Nutzungskonzept zu erstellen. Vertreter der Pfarrgemeinde und des Historischen Vereins werden dabei einbezogen.