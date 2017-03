Steinach Wertschöpfung als oberstes Kriterium

Bürgermeisterstellvertreter Xaver Rockenstein verwies auf das mit etwa 60 Prozent bewaldete Gemeindegebiet von Steinach und Welschen­steinach, dessen größter Anteil im bäuerlichen Privatbesitz sei und als wichtiges Standbein in der Landwirtschaft gesehen werde. "Der ländliche Raum ist unsere Heimat, wir müssen durch zukunftsweisende Perspektiven gerade für junge Menschen attraktiv bleiben", betonte Rockenstein. Das ELR-Programm sei in der Vergangenheit das wichtigste Förderins­trument für Projekte gewesen, außerdem sei Welschensteinach als Schwerpunktgemeinde nominiert worden.

Bewundernswerter Mut

Minister Hauk zeigte sich nach dem Firmenrundgang "beeindruckt von dem, was ich gesehen habe." Der langsame Schwund an Sägewerken sei kein Strukturwandel, bei dem die Arbeit in anderer Form weitergeführt werde, sondern ein Sägesterben. "Sie haben ihre Nische für die optimale Wirtschaftlichkeit gefunden", war der Minister sicher. "Ich bewundere Ihren Mut, nach dem Brand weiter zu machen und bin froh, dass das Land mit ELR-Geldern dazu beitragen konnte", zollte er Respekt.

Welschensteinachs Ortsvorsteher Erich Maier nutzte die Gelegenheit, um die Fördergrenze im laufenden BZ-Verfahren zu thematisieren. "Unsere Waldwege sind fertig gebaut, aber es fehlen Mindestflurwege und Hofzufahrten", erklärte er. Das trage ein Stück weit zur Offenhaltung bei, die seit Jahren immer wieder diskutiert werde und ihm besonders am Herzen liege.