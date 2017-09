Steinach TVS richtet Meisterschaften mit aus

Alle Sportinteressierten sind am Samstag ab 9.30 Uhr zum Zuschauen und Anfeuern eingeladen. Die Wettkämpfe finden auf dem Areal der Sporthalle "Am Kaibach" in Schiltach statt. Abschluss und Höhepunkt ist die "Show der Sieger" ab 16.30 Uhr, bei der die Gewinner bekannt gegeben werden. Es darf eifrig mit den Gruppen mitgefiebert werden, bis am Ende verkündet wird, wer den Badischen Meistertitel mit nach Hause nehmen darf.

Die Mannschaften des TVS starten ab 9.35 Uhr in den verschiedenen Klassen.