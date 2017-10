Steinach Tötungsspange bereitet Sorgen

Der Vorsitzende Jakob Walter freute sich, dass er den neugewählten Bürgermeister Nicolai Bischler neben Ortsvorsteher Erich Maier begrüßen durfte. Schriftführer Klaus Schöner gab in seinem Tätigkeitsbericht Auskunft über die in den Vorstandssitzungen behandelten Themen. Großes Thema war die neue Verordnung der Schweineschlachtung per elektrischer Tötungsspange. Die Anschaffung bedeutet eine große finanzielle Belastung. Es werde jedoch keinen anderen Weg geben, um die Schlachtung von Schweinen zu erhalten. Zur Kenntnis genommen wurde, dass Tierarzt Jörg-Wolfgang Schäffner die Fleischbeschau in Welschensteinach abgibt und als Nachfolger der Haslacher Tierarzt Frank Schuster gewonnen werden konnte. Schöner gab anschließend die Schlachtzahlen bekannt: 154 Rinder, neun Kälber, 25 Schafe und 40 Schweine.

In seinem Kassenbericht berichtete Kassierer Xaver Weber von einem positiven Abschluss des Wirtschaftsjahrs. Gegenüber dem Vorjahr mit seinem Minus wurden keine größeren Investitionen getätigt und so konnte er von einem Plus im Jahresergebnis berichten.

Walter gab zunächst Informationen über das Töten von Rindern im Hänger der Metzgerei Flasche, wo es manchmal robust zugegangen ist. Deshalb wurde im Hänger eine Vorrichtung angebracht. Über diese Praxis informierte sich vor Ort die Landesbeauftragte des Tierschutzes aus Stuttgart. Letztendlich wurde die Genehmigung erteilt.