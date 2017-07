Steinach Straße, Schlachthaus, Spielplätze

Zunächst hatte Bischler die Josef-Schmidt-Straße aber wegen des Spielplatzes auf der Agenda gehabt. Dass dieser aufgewertet werden müsse, sei klar, meinte er. Ein Konzept, um die Spielplätze in Steinach und Welschensteinach unter Themen zu stellen, sei denkbar. In Welschensteinach könne er sich gut vorstellen, Wasser mit in die Fläche zu integrieren. "Kinder und Wasser – das geht ja immer." Kern betonte, dass Welschensteinach als typisches Taldorf sehr langgezogen sei. "Ob man es da bei einem Spielplatz belässt?", stellte er die Frage in den Raum.

Die Umnutzung des Badischen Hofs in Wohnraum für Flüchtlinge sei ein guter Ansatz. "Den Platz brauchen wir auf jeden Fall. Wenn die Container aufgelöst werden, haben wir zu wenig", berichtete Ortsvorsteher Erich Maier. Auch wenn Buchholz an der Entscheidung, den Badischen Hof zu kaufen und umzubauen, Kritik übte, war auch Bischler der Meinung, dass dieser Schritt gut gewählt sei.

Über das Schlachthaus und am Museumsspeicher vorbei ging es zur Allmendhalle und zum Sportplatz. Dort waren der Lärm mancher Feiern und das Engagement des DJK sowie anstehende Sanierungsmaßnahmen Thema. Über das angrenzende Neubaugebiet ging es für die Teilnehmer zurück zum "Wilden Mann", wo sie einkehrten.