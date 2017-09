Steinach Steinachs neuer Bürgermeister heißt Nicolai Bischler

Während bei dem Freiburger in der vergangenen Nacht mit großer Wahrscheinlichkeit noch die Sektkorken knallten, machte sich bei seinem Gegner Schreiber Ernüchterung breit. "Es hat wohl nicht sollen sein", befand er am Sonntagabend. "Mir hat im Wahlkampf einfach die Zeit gefehlt. Das war nicht mehr aufzuholen", sagte Schreiber. Dass das Ergebnis so deutlich ausfallen würde, "damit hätte ich aber nicht gerechnet". "Ich hoffe, dass beide Seiten auch in acht Jahren noch mit dieser Wahl zufrieden sind."

Das Wahlergebnis nahmen nicht nur Ortschafts- und Gemeinderäte zur Kenntnis. Versammelt hatten sich vor dem Steinacher Rathaus auch Bürgermeister der Umlandgemeinden, die Steinacher und Haslacher Altbürgermeister Harald Firnkes und Heinz Winkler, die Landtagsabgeordnete Marion Gentges (CDU) sowie Vertreter der hiesigen Banken. Umrahmt wurde die Veranstaltung von den Musik- und Trachtenvereinen sowie den Feuerwehrabteilungen beider Ortsteile. Wie Bischler bei seiner Ansprache ausdrückte: "Vor der Arbeit kommt das Feiern" – für die Anwesenden gab es vor dem Rathaus noch Freibier.