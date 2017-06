Steinach Steinacher Straßennetz wird erfasst

Das Unternehmen nimmt mit seinen mobilen Messfahrzeugen die etwa 54 Kilometer umfassenden kommunalen Straßen und Wege auf. "Mehrere Kameras erfassen gleichzeitig den Straßenraum und nehmen die Verkehrsanlagen photogrammetrisch auf", heißt es in der Mitteilung. Im Ergebnis erhalte die Gemeinde exakte Bestands- und Zustandsdaten aller Straßenflächen.

"Wir wollen jetzt ganz genau wissen, wie es um unsere Straßen bestimmt ist, Arbeitsabläufe effizienter gestalten und zudem gleichzeitig die Daten für die Reform in der Finanzverwaltung nutzen", wird Rechnungsamtsleiterin Petra Meister in der Mitteilung zitiert. Mit den digitalen Daten hat die Gemeinde Steinach zukünftig eine Übersicht und kann mit den Daten schnell Entscheidungsgrundlagen oder Budgets erstellen. Zudem können die Mitarbeiter künftig viele Sachverhalte vom Büro aus einsehen, prüfen und entscheiden. "Künftig werden alle Infrastrukturdaten zentral an einem Ort liegen und für alle Ämter abrufbar sein", führt Meister aus.

Konkret werden die gewonnenen Daten in das örtliche Geoinformationssystem eingepflegt. Dort werden sie die Grundlage für die Vermögensbewertung und die Einführung eines Erhaltungsmanagements bilden.

Warum fährt das "Eagle-Eye-Fahrzeug" durch die Kommune? Die Befahrungen erfolgen im Auftrag der Gemeinde. Sie dienen der Erhebung von exakten Flächen- und Zustandsdaten der Verkehrsinfrastruktur. Diese benötigt die Kommune im Rahmen der sogenannten Doppik, um den Wert ihrer Straßen zu ermitteln.

Was wird aufgenommen? "Eagle Eye" sei in erster Linie ein Messverfahren, heißt es in einer Mitteilung. Am Erfassungsfahrzeug befinden sich spezielle Sensoren, die die Straßen- und Verkehrsflächen während der Befahrung zentimetergenau ermitteln.

Wozu dienen die Kameras? Mit ihnen werden Einzelbilder aufgenommen. Diese dokumentieren vor allem den Straßenzustand sowie unter Umständen das sogenannte Straßeninventar. Aufgenommen wird also zum einen die Straßenoberfläche, wobei insbesondere auch Straßenschäden, wie Schlaglöcher oder Risse im Belag von Interesse sind. Je nach Auftrag fotografiert "Eagle Eye" überdies Verkehrszeichen, Ampeln, Straßenbeleuchtung, Abfallbehälter und ähnliches.

Wie werden die Daten verarbeitet? Die Kommune erhält aus den Aufnahmen nur das, was sie tatsächlich zur Unterstützung ihrer Arbeit benötigt und beauftragt hat.

Wie werden die Daten genutzt? Die Daten werden von den Kommunen ausschließlich zu internen Zwecken, also für die Wertermittlung und Dokumentation der kommunalen Verkehrsinfrastruktur, genutzt. Eine Veröffentlichung erfolgt zu keinem Zeitpunkt. Auch in der internen Verwendung gelten die strengen Datenschutzregelungen der öffentlichen Verwaltung.