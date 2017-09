Steinach Steinacher "Knoten" nun Teil der Planung

Steinach/Haslach. Erwartet hatte die Steinacher Verwaltung am Dienstagabend bedeutend mehr Bürger als schließlich den Weg in die Aula der Georg-Schöner-Schule fanden. Sie hörten indes von Projektleiter Kai Steinborn seitens des RP nicht viel Neues; auch kann niemand erwarten, dass sofort die Bagger rollen. Wie Bürgermeister Frank Edelmann ausdrückte: Der Gemeinde sei es ein Anliegen gewesen, im Rahmen der Bürgerbeteiligung frühzeitig über den Planungsfortschritt zu informieren (zum anvisierten Zeitrahmen siehe Infokasten). Den Bürgern sollte so auch ein Rahmen geboten werden, in dem sie ihre Fragen direkt an die Planer stellen konnten.

Neu ist, und darauf legte Edelmann besonderen Wert, dass der Knotenpunkt am Steinacher Feuerwehrgerätehaus gemeinsam mit derUmfahrung neu geplant wird. Derzeit sei es zu leicht für den Durchgangsverkehr, auf der innerörtlichen Achse zu bleiben anstatt auf die B 33 aufzufahren. "Durch Steinach fahren sollte nur noch, wer wirklich durch Steinach durch muss", sagte der Bürgermeister.

Der Ausbau soll so erfolgen, dass die Überholspuren in Richtung Offenburg liegen. Gegenläufig sei nicht möglich, sagte Steinborn auf Nachfrage: Dafür sei der Bauabschnitt zu kurz. Während der Bauzeit soll der Verkehr einspurig auf der B 33 verbleiben, die Gegenspur wird über den Wirtschaftsweg auf Bollenbacher Seite geführt. Da die Erweiterung der Straße ausschließlich in Richtung Kinzig erfolgt, kam die Frage auf, inwiefern Retentionsflächen für das Hochwasser betroffen seien. Die simple Antwort von Steinborn: "Gar nicht." Der Bau endet kurz vor dem prognostizierten Stand eines hundertjährigen Hochwassers.