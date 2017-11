Steinach "Steinach bewegt" im Interkom

Steinach. Während der Versammlung von Steinachs Gewerbetreibenden und Gastronomen wurde der Rahmen vorgestellt. "Man könnte meinen, eine vierte Leistungsschau sei Routine – aber wir verändern uns", schickte Vorsitzender Armin Matt voraus.

Die ersten drei Großveranstaltungen rund um die Steinacher Schule und den Rathausplatz seien sehr erfolgreich gewesen. Aufgrund der Umbauarbeiten am Rathaus sei es jedoch notwendig, neue Wege zu gehen. Dafür habe man sich mit der Zeller Marketingagentur Agil Event professionelle Unterstützung geholt. "Wir gehen mit der Leistungsschau ins schönste Gewerbegebiet des Kinzigtals, aber es ist aufgrund der großen zu bespielenden Fläche auch eine große Herausforderung", betonte Matt und übergab an Sebastian Mayer von Agil Event.

Dieser sah die Knackpunkte in der etwa viermal so großen Fläche wie bisher sowie den langen Wegen und zusätzlichen leeren Parkflächen auf der Gesamtlänge des Festbereichs von gut 900 Metern. Der Termin sei auf den 29. April festgelegt worden, der Aufbau finde bereits am Freitag statt. Die bisherige Beteiligung liege bei 45 Betrieben und damit auf dem Niveau vergangener Leistungsschauen.