Steinach Stab an Nicolai Bischler übergeben

Insgesamt sei bei einer solchen Sanierung "viel zu entscheiden und zu entwickeln", blickte Kopf voraus. Edelmann ergänzte: "Das wird sicher ein tolles Projekt sein." Edelmann, Kämmerin Petra Meister und Hauptamtsleiterin Sabine Obert-Kempf informierten Bischler über die Möglichkeit, eventuell Ausschüsse zu bilden.

"Ich freue mich sehr darauf", sagte der neue Bürgermeister. Dass der Anstoß nun noch erfolgte, sei gut. "Und ich hoffe, dass wir den Zeit- und Kostenplan einhalten."

Große Fußstapfen

Es folgte eine Führung durch das nahezu leer geräumte Rathaus. Im alten Amtszimmer zeigte Edelmann auf den Teppichboden unter dem Besprechungstisch: "Hier haben wir in den vergangenen 16 Jahren in vielen Amtsleiterrunden zusammen gesessen. Die Eine oder Andere hat dabei offenbar ordentlich mit den Hufen gescharrt", deutete er mit einem Augenzwinkern in Richtung der Amtsleiterinnen auf deutliche Abnutzungserscheinungen. Die größten Spuren hinterließ aber Edelmann selbst auf der Kopfseite des Tischs.

Frank Edelmann hat die Amtsgeschäfte als Steinachs Bürgermeister am Dienstag an Nicolai Bischler übergeben. Vereidigt wird er in der nächsten Gemeinderatssitzung, die voraussichtlich am 4. Dezember stattfindet. Per Wahl in der vergangenen Sitzung am Montagabend bestimmte das Gremium Bürgermeisterstellvertreter Xaver Rockenstein zu demjenigen, der Bischler formell vereidigt.