Steinach Spaß an der Bewegung im Fokus

Steinach. Was sich der Turnverein bereits bei der Gründung 1966 auf die Fahnen geschrieben hatte, soll auch am Samstag, 17. September, ab 14 Uhr im Mittelpunkt stehen: Der Spaß an der Bewegung.

Dafür haben die Verantwortlichen im Verein einen großen Aktivtag organisiert, bei dem sich alles um das Spiel, den Spaß und die Gesundheit drehen wird. Bei der Gesundheitsmesse soll es neben informativen Gesprächen viel Neues zu entdecken geben, wie der Steinacher Turnvereins wirbt.

Gemeinschaftsgeist, Geschick und Schnelligkeit beweisen