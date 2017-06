Steinach "Park der Menschenrechte" eingeweiht

"Am Wochenende waren Bürgermeister Frank Edelmann, Ortsvorsteher Erich Maier, der Steinacher Künstler Michael Steigerwald und weitere Welschensteinacher nach Truchtersheim eingeladen", heißt es in der Mitteilung weiter. Im Rahmen einer großen Feier mit Schülern aus Truchtersheim und Welschensteinach wurde der neu geschaffene Park der Menschenrechte eingeweiht.

"Der Park greift sehr plastisch das Thema auf und lädt zum Verweilen für Alt und Jung ein", schreibt die Gemeinde. Das Projekt entstand unter Einbeziehung der Schüler aus Truchtersheim und Welschensteinach. Durch die aktive Einbindung der Schüler sei ein eigenes Projekt mit hoher Identifikation entstanden. Die Einweihung wurde von den beteiligten Kindern der französischen Gemeinde gesanglich zweisprachig umrahmt.

Truchtersheim liegt Département Bas-Rhin in der Region Grand Est in Frankreich, in der Nähe Straßburgs. Welschensteinach und die Kommune unterhalten seit mehr als 50 Jahren freundschaftliche Beziehungen. Die Schüler aus Truchtersheim haben die Einweihung zweisprachig gesanglich umrahmt.