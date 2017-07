Steinach Organisatoren suchen händeringend Helfer

Die für die Mitglieder wohl gravierendste: Laut Vorsitzendem Armin Matt wird das Vorstandsteam nicht mehr in der Lage sein, die Organisation allein "zu wuppen". Denn Thomas Kopf verlässt das Organisationsteam und auch Edelmann, der Kraft seines Amts ebenfalls zum Vorstand gehört, wird nicht mehr bis zu Leistungsschau Bürgermeister bleiben. "Unser neuer Häuptling muss sich erst mal einarbeiten", blickte Matt voraus.

Durch das Fehlen zweier treibender Kräfte ist der WKS nun darauf angewiesen, dass seine Mitglieder sich stärker einbringen. Verschiedene Teile der Organisation sollen sie nun eigenständig übernehmen. Matt wurde bei der Versammlung auch nicht müde, immer wieder an seine Mitstreiter zu appellieren, sich bei der Organisation aktiv einzubringen. "Wir schaffen das anders nicht mehr, wir brauchen eure Hilfe", wurde er deutlich. "Wir machen das alles ehrenamtlich – und wir können euch einfach keine ›All-Inclusive‹-Veranstaltung mehr liefern wie bislang." Der Vorstand will unter anderem Arbeitsgruppen aufstellen, in denen die Mitglieder sich um verschiedene Aspekte der Gewerbeschau kümmern. Eine Nachfrage von Markus Halter wegen Parkplätzen führte dazu, dass Matt ihm die Aufgabe übertrug, sich für die Schau damit zu befassen.

Auch räumlich stehen Veränderungen an: Die nächste Gewerbeschau wird am 29. April 2018 nicht mehr in der Schule, sondern in den Industriegebieten Bildstöckle und Interkom stattfinden. Wie Werner Bühler berichtete, wollen 21 von 27 ansässigen Firmen mitmachen und nicht nur ihre Türen öffnen, sondern auch Platz für die übrigen Aussteller der Schau zur Verfügung stellen. Da dies eine massive Vergrößerung der Fläche – und der zu überwindenden Wege – mit sich bringt, hat sich der WKS dazu entschlossen, für die Planung außerdem "Agil­Event" als Dienstleister mit ins Boot zu holen. Bei aller zu erwartender Anstrengung aber ist die Vorfreude schon groß: "Ich freue mich riesig drauf", bekundete Matt.