Steinach Luftballon-Kuschellauf und Teebeutelweitwurf

Eine breite Palette von Gesundheitsangeboten gab es an den zahlreichen Ständen. Vom Blutdruckmessen, dem Eintauchen der Arme ins Eisbecken oder der Überprüfung der Sehstärke bis zu den wohlriechenden Kräutern im Kräutereckle machten die Besucher gerne Gebrauch. Pfarrer Kneipps Wassertreten wurde ebenso vorgeführt wie eine fachgerechte Rückenmassage.

Als um 18 Uhr Bilanz gezogen wurde, waren die Verantwortlichen mit Vorsitzender Ursula Hildbrand an der Spitze, sowie das Orga-Team mit Bianca Schmieder, Teresa Benz, Melissa Echle und Katja Benz sowie Schriftführerin und Pressewartin Simone Lehmann rundum zufrieden. Vorsitzende Ursula Hildbrand richtete deshalb auch zahlreiche Dankadressen an alle, die zum Erfolg beitrugen.

Unter dem Motto "Es ist Zeit, aktiv zu werden" oder kurz "Beweg Dich!" ruft die Europäische Kommission dazu auf, sich mehr zu bewegen und einen aktiveren Lebensstil zu führen. In diesem Rahmen war auch Bundestagsabgeordnete Kordula Kovac gerne nach Steinach gekommen. In ihrer Begrüßung hob sie vor allem das Wirken vieler ehrenamtlich Tätigen im TV und in den Vereinen zum Wohle der Allgemeinheit hervor.

Als Geschenk sprach sie eine Einladung nach Berlinbesuch des Bundestags und der berühmten Reichstagskuppel für einen Personenkreis aus, den der TV bestimmen wird, aus.

Bei der Siegerehrung der Platzierten des Spaßwettbewerbs überreichte sie die Medaillen und Urkunden. Da das Wetter trotz schlechter Vorhersagen den ganzen Tag über beständig geblieben war, blieben die meisten noch bei Getränken und den leckeren Imbissangeboten wie Flammenkuchen bei der "Open Air Party" und einem Schwätzchen gemütlich sitzen.