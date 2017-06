Steinach Knapp 300 Teilnehmer messen sich beim Sommerabendlauf

Insgesamt nahmen knapp 300 Läufer an der vierten Auflage des Sommerabendslaufs teil. "Mit knapp 111 Kindern bei den Schülerläufen und 123 Läufern bei der zehn-Kilometer-Strecke konnte man neue Bestwerte erzielen, heißt es in einer Pressemitteilung. Lediglich die Teamstaffeln (29 an der Zahl) hätten etwas hinter den Erwartungen gelegen.

Bei den Hauptläufen kam Samir Baala aus Straßburg als erster ins Ziel. "Bei seinem ersten Start in Steinach war er in neuer Streckenrekordzeit von 32.41 Minuten nicht zu schlagen", heißt es in der Mitteilung. Zweiter wurde Martin Haubold vom Spiridon Frankfurt, der 34.34 Minuten benötigte, Dritter Jonas Müller von den Roadrunners Südbaden mit 34.53 Minuten.

Bei den Frauen hatte man ein spannendes Rennen um den Sieg von Valerie Moser vom Running Team Ortenau und Natalie Wangler von den Roadrunners Südbaden erwartet.

Letztlich gewann Valerie Moser knapp in 38.13 Minuten das Rennen vor Natalie Wangler mit 39.00 Minuten. Dritte wurde Franziska Schmieder von der LG Brandenkopf in 42.01 Minuten.

Tolle Rennen lieferten der Steinacher Jonathan Ketterer der die männliche Jugend B in 39.41 Minuten gewann. Sylvia Singler vom SV Steinach war mit 44.31 Minuten Siegerin ihrer Altersklasse W­ 40.

Bei den Team-Staffeln gewann das Team vom Running Team Ortenau Tobias Walter und Jannis Günther in 34.42 Minuten.