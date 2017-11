Steinach Kleiner Markt ganz groß

"Leader"-Vorsitzender Hans-Peter Heinzmann bezeichnete den Dorfladen, der mit rund 120 000 Euro an EU-Fördermitteln bezuschusst wurde, als "Leuchtturmprojekt". Es erfülle so viele Rahmenbedingungen für eine Förderung durch "Leader", dass der Vorstand dem Antrag damals gerne grünes Licht gegeben habe. "Es passiert ja nicht oft, dass Geld aus Brüssel nach Welschensteinach fließt", sagte Heinzmann anerkennend.

Für das Planungsbüro Kopf-Architekten erinnerte Alexandra Kolinski an die "spannende Aufgabe", das rund 170 Jahre alte Gebäude zu sanieren. Das Büro übergab dem Rathauschef einen symbolischen Schlüssel.

"Ich hoffe, dass es hier immer so voll ist wie heute", sagte Günter Thiem, der als Investor das Geschäft betreibt. "Eine so kleine Fläche einzuräumen, ist übrigens gar nicht mal so einfach", berichtete er von den logistischen Herausforderungen, vor die die 168 Quadratmeter Verkaufsfläche ihn stellten. Der Laden hat insgesamt eine Fläche von 193 Quadratmetern. Für den Laden hegt er einen bestimmten Wunsch: "Ich hoffe, die Kasse ist immer voll."

Die Einrichtung des Welschensteinacher Dorfladens ist eine echte Chance für das soziale Zusammenleben im Dorf. Bürgermeister Frank Edelmann und "Leader"-Vorstand Hans-Peter Heinzmann haben in ihren Reden zur Eröffnung beide hervorgehoben, dass gerade diese soziale Komponente das Besondere des Projekts darstellt. Mit dem Dorfladen, der auch noch im ehemaligen Schul- und Rathausgebäude ein für Welschensteinach durchaus symbolträchtiges Heim gefunden hat, können die Bürger hier selbst bestimmen, ob sie aus dem Einkaufsmarkt eine soziale "Dorfmitte" machen. Die Voraussetzungen sind durch die Begleitung des Vereins auf jeden Fall gegeben. Bei aller Begeisterung für das Projekt darf jedoch eins nicht außer acht gelassen werden: Ein Geschäft bleibt nur so lange geöffnet, wie das wirtschaftlich zu rechtfertigen ist. Die Bürger von Welschensteinach werden den Dorfladen also nicht nur als Treffpunkt annehmen müssen, sondern insbesondere auch als Möglichkeit, die Dinge ihres täglichen Bedarfs vor Ort zu erwerben. Nur dann hat das Projekt auf Dauer eine echte Chance.