Steinach Kleine Störche haben Ringe bekommen

Alexandra Stöhr vom Nabu möchte, dass die Kinder durch den direkten Kontakt mit den Jungstörchen eine Beziehung zu ihnen aufbauen und mehr Verständnis für die Natur entwickeln. Ihr Nabu-Kollege Werner Kinnast ist auch mit dabei. Er ist regelmäßig in der Georg-Schöner-Schule und hat mit Schülern die Entwicklung der Störche beobachtet.

Laut Mercier hat es in der Region in diesem Jahr zwölf Storchenpaare mehr als im Vorjahr gegeben. "Das ist viel, aber in den letzten Jahren gab es regelmäßig zehn bis zwölf Paare mehr als im jeweiligen Vorjahr". Dadurch, dass es Ende Mai aber sehr kalt und regenerisch gewesen sei, seien in 14 Horsten alle Jungvögel gestorben. Das waren in der Region Kehl und Ortenau, für die er zuständig ist, ungefähr 50 Jungstörche. Den Steinacher Jungstörchen geht es aber allem Anschein nach gut.