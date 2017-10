Steinach Kleine Bücherei wird hoch geschätzt

Das überschaubare Angebot werde in erster Linie von Familien mit kleinen Kindern in Anspruch genommen, die älteren Kinder würden auch alleine kommen. "Mit unserem Karteikartensystem zur Ausleihe zählen wir aber absolut zu den Dinosauriern unter den Bibliotheken", bekannte Sandra Schwörer lachend und erzählte von der engen Zusammenarbeit mit dem Haslacher Buchladen und der Fachstelle auf Diözesanebene. Jutta Buchholz informierte über die vielfältigen Angebote, die neben der Ausleihe organisiert und durchgeführt werden. Sie ist seit mehr als 30 Jahren in der Bücherei tätig und war als Jugendliche bereits Nutzerin des Angebots. Es gebe die Aktion "Lesestart" für die allerjüngsten Leser, ein "Buchcafé" im Advent, Buchausstellungen und Bilderbuch-Kinos, selbst eine Autorenlesung habe stattgefunden. Mit der Schule bestehe dahingehend eine Kooperation, dass es für die Schüler der ersten bis zur vierten Klasse Büchereiführungen und Vorlesungen gebe.

In der Adventszeit werde der "Essener Adventskalender" angeboten oder auch mal ein Gotteslob besorgt. Der Pfarrgemeinderat zeigte sich beeindruckt. Als stellvertretende Vorsitzende lobte Angelika Spitzmüller: "Die Bücherei ist klein, aber fein. Dass Sie sich mit einer völlig konventionellen Struktur halten und es sogar schaffen, dass die Besucherzahlen tendenziell steigen, ist phänomenal". Eckhard Schmieder aus Fischerbach betonte: "Wenn sich Ehrenamtliche mit so viel Engagement einbringen, ist das eine ganz tolle Gepflogenheit. Es ist hervorragend, dass es ein kirchliches Angebot ist".

Die Bücherei hat montags von 17.30 bis 19 Uhr geöffnet. Das Angebot zur Ausleihe ist kostenfrei und steht Nicht-Steinachern offen. Das Team hat ein Budget von 750 Euro pro Jahr zur Verfügung, für das in erster Linie Bücher oder Hörspiele angeschafft werden. Im laufenden Jahr waren bisher 320 Besucher in der Bücherei, 50 eingetragene Leser leihen regelmäßig Medien aus. 2017 wurden 590 Medien ausgeliehen, bis zum Jahresende wird sich die Zahl voraussichtlich erhöhen. "In der Adventszeit wird mehr ausgeliehen", sagte Schwörer. Neu wurden 2017 Jahr 130 Bücher und CD´s im Wert von etwa 800 Euro gekauft.