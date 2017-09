Steinach Klare Zielvorgabe für den Dorfladen

Welschensteinach. Die Bauarbeiten am alten Rathaus laufen seit geraumer Zeit, inzwischen ist auch der grobe Eröffnungstermin spruchreif. Zeit für die vier Hauptakteure des inzwischen gegründeten Vereins "Unser Dorfladen Welschensteinach" Alexander Kern, Björn Krugielka, Christl Weber und Susan Deschler, an die Öffentlichkeit zu gehen. Am Montagabend stellten sie im Foyer der Allmendhalle daher nicht nur den Laden sowie Betreiber und Investor Günter Thiem vor, sondern auch die weiteren Ziele, die sie mit der Vereinsgründung verfolgen. Kurz und bündig stellten Kern und Krugielka noch einmal den langen Weg bis hierher vor (wir berichteten mehrfach).

Der Verein, der nun sehr viel weniger mit dem Betrieb des Geschäfts zu tun hat als ursprünglich angenommen, will sich mit der sozialen Komponente beschäftigen. Der Dorfladen soll "mehr sein als einkaufen": Ein sozialer Treffpunkt. Im Raumplan ist bereits vorgesehen, dass in den Verkaufsraum eine Sitzecke integriert wird, an der die Kunden miteinander Kaffee trinken können – oder in der der Verein verschiedene Aktionen ausrichtet. Angedacht ist auch ein Angebot ähnlich eines Repair-Cafés.

Zentral ist für die Vier die Einrichtung eines sogenannten Dorfladentaxis: Zunächst einmal monatlich soll dieses Kunden zum Dorfladen und wieder nach Hause befördern. Auf Nachfrage erklärte Krugielka, dass Vereinsmitglieder diese Aufgabe übernehmen sollen. Versicherungstechnisch sei alles über die Gemeinde abgedeckt, Fahrer würden jedoch noch gesucht.