Steinach Kern: "Kleines Weihnachtsgeschenk"

Welschensteinach. Steinachs Bürgermeister Frank Edelmann hatte gestern mitgeteilt, dass der Leader-Zuwendungsbescheid bei der Gemeinde eingegangen sei. Grundsätzlich aufgenommen in die Leader-Förderkulisse war das Projekt bereits. Es folgte eine umfangreiche Prüfung beim Regierungspräsidium (RP), die nun abgeschlossen ist. "Das vergangene halbe Jahr war im Grunde Stillstand", erinnert Kern sich. Der letzte größere Termin sei am 13. Juni die Vertragsunterzeichnung mit dem Betreiber des Dorfladens, Günter Thiem, gewesen (wir berichteten). Seitdem habe das Team auf die Bewilligung gewartet und unter anderem die Vereinssatzung ausgearbeitet.

"Jetzt können wir dieses zentrale Projekt für unseren Ortsteil Welschensteinach gleich im neuen Jahr beginnen. Ich freue mich, dass wir mit dem Dorfladen und dem Betreiber Herrn Thiem die Grundversorgung wieder bereitstellen können", freut Edelmann sich in der Mitteilung. Auch Kern ist froh, dass es jetzt weitergehen kann, wenngleich wenn der zunächst angepeilte Eröffnungstermin am 1. Mai nicht zu halten sein wird. Die lange Prüfungsphase beim RP habe zu einer Verzögerung von gut vier Monaten geführt, zudem sei nun die Lage am Bau zu beachten. Edelmann geht in seiner Mitteilung davon aus, dass der Dorfladen "wohl nicht mehr vor der Sommerpause öffnen können" wird. Was die Einrichtung betrifft, hat es bereits Gespräche mit Thiem und dem Ladenbauer gegeben. "Da werden wir uns schon einig", ist Kern optimistisch, was die unterschiedlichen Wünsche betrifft. Denn im Laden soll nicht nur eingekauft werden können, er soll zum Treffpunkt werden.

Da der Laden demnächst von Thiem betrieben wird, will das Dorfladen-Team um Alexander Kern und Björn Krugielka sich auf das Thema Soziales zurückziehen. Für sie steht derzeit die Vereinsgründung ganz oben auf der Liste. Zudem wollen sie eine Art Taxi anbieten, um auch ältere Menschen ohne Fahrdienst zum Dorfladen holen zu können. Denn als sozialer Treffpunkt soll der Laden für alle erreichbar sein. Auch die Dorfmärkte sind weiterhin ein Thema für Welschensteinach.