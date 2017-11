Steinach "Ich nehme aus diesen drei Jahren viel Lebenserfahrung mit"

Trotz aller Differenzen bezeichnet sie ihr Ausscheiden gerade zu diesem Zeitpunkt, nachdem auch Frank Edelmann als Bürgermeister ausgeschieden ist, als "reinen Zufall". Nachdem Kopf ihre Mutter sieben Jahre lang gepflegt hat, ist diese im Frühjahr ins Altersheim nach Biberach gekommen. "Mir ist das Haus zu leer und zu groß geworden. Ich habe festgestellt, dass ich das nicht mehr möchte."

Umzug nach Biberach bedeutet Ausscheiden

Nun zieht sie ebenfalls nach Biberach. Da ein Gemeinderatsmitglied allerdings dort wohnen muss, wo es Teil des Gremiums ist, scheidet sie damit in Steinach aus.

"Aus diesen drei Jahren nehme ich für mich viel Lebenserfahrung mit", sagt Kopf. "Und die Erfahrung, wie man zusammenarbeiten oder auch nicht zusammenarbeiten kann."

Ob sie sich in Biberach vielleicht wieder kommunalpolitisch engagieren will, weiß Kopf noch nicht. "Ich muss mich erst einmal selbst sortieren. Ich bin ja an einem neuen Ort, da möchte ich mich zurückhalten und erst einmal auf mich konzentrieren. Ich habe mir auch schon ein Buch herausgesucht, das ich erst einmal lesen werde. ›Endlich Stille‹ von Karl-Heinz Ott", sagt Kopf mit einem Lächeln in der Stimme.