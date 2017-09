Steinach Herbstlicher Besuch aus Frankreich

Steinach (gm). Eine Gruppe mit 50 Personen aus der französischen Partnergemeinde von Steinach, Lay St. Christophe, hat die Gemeinde am Sonntag besucht. Pünktlich um 11 Uhr trafen die französischen Freunde mit dem Bus ein. Frank Edelmann begrüßte die Gäste in französischer Sprache und zum letzten Mal in seiner Eigenschaft als Steinachs Bürgermeister.