Steinach Für alle was dabei

Steinach. Die Bewegung steht seit 1966 im Mittelpunkt des Steinacher Turnvereins, egal ob auf präventiver Gesundheitsebene oder dem wettkampforientierten Leistungssport. Die jüngsten Teilnehmer sind gerade einmal zwei Jahre alt und kommen im Kinderturnclub mit ihren Eltern zur wöchentlichen Turnstunde. Die ältesten Teilnehmer halten sich wöchentlich in den Frauen- und Männerriegen fit. Dazwischen gibt es für so ziemlich jedes Alter und unterschiedliche sportliche Vorlieben die vielfältigsten Gruppen.

In der vereinseigenen "Gymwelt" stehen die Fitness und die Gesundheit an oberster Stelle, das Angebot der Herbstkurse umfasste im vergangenen Jahr vom FitMix über Mobilisationsgymnastik bis hin zum Zumba oder Bodyworkout ein breites Spektrum. Dabei sollen in erster Linie viel Spaß und die Freude an der Bewegung erlebt werden – egal in welchem Alter. Die koordinativen und konditionellen Fähigkeiten stehen dagegen beim Geräteturnen im Vordergrund, Mut, Willensqualitäten und die Selbstbeherrschung werden von Jungs und Mädchen gleichermaßen eingefordert.

Die Kondition ist zwar auch in vielen anderen Disziplinen beim Turnverein gefordert, steht aber beim Rope-Skipping neben der Action und dem Beat mit dem Sprungseil an oberster Stelle. Und dann gibt es mit dem Volleyball, dem Tanzen oder den Turngruppenwettbewerben die teamorientierten Sportarten, bei denen das Wandern im Verein eine Sonderstellung einnimmt.