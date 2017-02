Steinach Farbenprächtiger Umzug, tolle Ideen

Den zauberhaften Zunfttänzern folgte die in vornehmes Biedermeier gekleidete "Kaffeebohnengesellschaft", wobei man den Duft dampfenden Kaffees förmlich zu riechen vermeinte. Die "ehemaligen Musiker" stellten ihr bestens vorhandenes Können eindrucksvoll unter Beweis. Als Kuhherde trabten die "Rumpeldinas" auf dem Weg hin und her und zum Publikum am Straßenrand. "Schnapsdrosseln" mimten die fedrigen Vögel des "Latschari-Clubs" Steinach (LCS) und brachten auch hier und da ein Schnäpschen unters Volk. Dafür, dass die schnurrenden Katzen des Trachtenvereins die Tanzmäuschen des Tischtennis-Clubs nicht vernaschen konnten, sorgten die Jäger des Clubs "Auf gute Freundschaft" (AFG) mit einem Hochsitz auf ihrem Wagen.

Am Schluss achtete die ganz in Schwarz gekleidete "Sek(t)urity" Gruppe aufeinen reibungslosen Ablauf, die jedoch nicht groß einzuschreiten brauchte. Es ist der Verdienst von Laura Herde, dass am zentralen Dorfplatz alle mitwirkenden Narrengruppen humorvoll vorgestellt wurden, so dass jeder gut Bescheid wusste.

Flink mussten die Kinder am Straßenrand sein, um ihre Tüten, Taschen und Körbe mit den Süßigkeiten zu füllen, die die einzelnen Gruppen mit "Narri-Narro"-Rufen unters Volk warfen. Nach mehr als einer Stunde bewegten sich alle Mitwirkenden nach dem überaus tollen Spektakel dann hinters Rathaus. Dort wurde bei fröhlichem Narrentreiben weitergefeiert, wie im ganzen übrigen Dorf auch.