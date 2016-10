Steinach Einsatz für Allmendhalle gewürdigt

Edelmann dankte Schnaitter für die Offenheit, die der 62-Jährige ihm gegenüber immer wieder bewiesen habe. "Wenn Sie eine Meinung vertraten, dann standen Sie auch dazu."

Doch auch außerhalb der Gemeinderatssitzungen habe Schnaitter immer offen mit ihm geredet. Wenn Edelmann den Grasschnitt bei ihm abgegeben habe, hätten die beiden oft "eine Tour durch die Gemeindethemen unternommen". Edelmann resümierte: "Das hat mir sehr gut getan."

Dass die Zeit für Schnaitter als Gemeinderatsmitglied nicht immer einfach war, zeigte der Bürgermeister am Beispiel der Welschensteinacher Allmendhalle, in deren Foyer die Ratssitzung auch stattfand. Denn ob diese modernisiert werden sollte, stand 2006 zur Diskussion. Die Abstimmung erfolgte öffentlich und mit Schnaitters Stimme war klar, dass die Halle modernisiert werde. "In diesem Moment spendeten die Zuschauer Beifall", erinnerte Edelmann. Denn damit habe ein Gemeinderat aus Steinach für ein Welschensteinacher Thema gestimmt. Die Befürchtung, dass die Ortsteile sich lediglich um ihre Belange kümmerten, war ausgeräumt.

Abschließend betonte der Bürgermeister, das Ausscheiden Schnaitters sei dessen persönlicher Wunsch gewesen. "Beim Wegbringen des Grasschnitts werde ich weiterhin gerne Ihren Rat suchen." Auch Schnaitters Ehefrau Christa dankte der Bürgermeister für die Unterstützung ihres Mannes. Er überreichte ihr einen Blumenstrauß.

Der sichtlich gerührte Schnaitter bedankte sich bei der Gemeinde und den anwesenden Räten für die "gute und faire Zusammenarbeit". Seine Zeit im Steinacher Gemeinderat sei alles in allem eine "schöne Zeit gewesen, die ich nicht missen möchte."

Marco Müller, der für Schnaitter nachrückt, war am Mittwochabend verhindert.