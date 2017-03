Steinach Edelmann bekommt Ehrenmedaille

Steinach. Clemes Neumaier konnte nicht nur Edelmann, als Bürgermeister auch oberster Dienstherr der Steinacher Feuerwehr, sondern auch den Vorsitzenden des Feuerwehrverbands Ortenau Michael Wegel willkommen heißen.

"Wir verabschieden ein ganz normales Jahr", eröffnete Neumaier seinen Bericht. Neben kleineren Einsätzen wurde man am 11. November ursprünglich zu einem Gartenhausbrand gerufen, doch wurde schnell klar dass es sich um einen Vollbrand eines Schuppens beim Anwesen Dold/Lietzau handelte. Die Kameraden waren schnell zur Stelle und so konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert werden. "Bei solchen Einsätzen zeigen sich der gute Leistungsstand der Wehr und der sichere Umgang mit den Fahrzeugen", machte Neumaier deutlich. Der Fuhrpark der Feuerwehr Steinach ist mit der Auslieferung des neuen GW-T im Sommer auf einem guten Stand. In nächster Zeit müsse eine Lösung für das in die Jahre gekommene LF 16, Baujahr 1982, gefunden werden.

Wichtig ist zudem die Ausbildung der Jugendfeuerwehr. Bei der dünnen Ausbilderdecke wäre es dringend erforderlich noch zwei bis vier Kameraden zu finden, die die jetzt vier Ausbilder unterstützen könnten.