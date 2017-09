Steinach "Davon überzeugt, dass er der Richtige ist"

Edelmann gab ein kurzes Statement per E-Mail ab: "Ich freue mich, dass so viele Steinacher und Welschensteinacher von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben und Bischler so klar gewählt haben", schrieb er am Montag dem SchwaBo. "Das ist eine tolle Basis und Legitimation für seine kommende Arbeit als Bürgermeister. Das Amt ist nicht einfach und auch Bischler wird es nie allen recht machen können. Ich wünsche ihm alles Gute als unser künftiger Bürgermeister, eine stabile Gesundheit, gute Nerven und eine glückliche Hand."