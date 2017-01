Steinach Bleibt alles anders

Steinach/Mittleres Kinzigtal. In der Steinacher Gemeinderatssitzung am Montagabend hat Kämmerin Petra Meister den Haushalt eingebracht. Über Investitionsprojekte und die Grundzüge des neuen Haushalts war bereits in der Dezembersitzung informiert und diskutiert worden (wir berichteten). Der Schwarzwälder Bote stellt am Beispiel Steinachs die wichtigsten Eckpunkte des neuen Systems, das auch als "Doppik" bezeichnet wird, vor.

Welches System kam bislang zur Anwendung?

Und nun?