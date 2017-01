Steinach Besonderes Geschenk

Welschensteinach. Die Abteilung Welschensteinach investierte laut Leiter Bernhard Obert viel Zeit in Proben und Ausbildung. Es gab zwei Brandeinsätze: Am 1. Oktober am Allmendweg – dabei brannte ein großer Reisighaufen kontrolliert ab. Höheren Aufwand bedeutete der Großbrand am 11. November, als beim Anwesen Lietzau in Steinach ein Schuppen abbrannte. Auch über eine "schiefgelaufene" Alarmierung informierte Obert: Beim glühenden Ofenrohr beim Obereichhof war bei der Leitstelle keine Ortsteil-Zuordnung gemacht worden.

Die Feuerwehrabteilung beteiligte sich überdies an der Raumschafstübung in Haslach und der Herbstabschlussübung der Steinacher Gesamtwehr beim Klemensenhof. Schwerpunkt für die Abteilung war Menschenrettung und Wasserförderung. Eine gemeinsame Übung mit Schweighausen gab es auf dem Geisberg.

Thomas Buchholz und Manuel Schwendemann haben mit Erfolg das Leistungsabzeichen in Silber abgelegt. Es gab auch eine Atemschutzübung auf der Strecke in Hausach.