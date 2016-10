Steinach Belasteter Boden verteuert Umgestaltung erheblich

B 33-Anbindung

Während die Umgestaltung des Adlerplatzes sich also aus mangelndem Interesse etwaiger Bauunternehmen verzögert, kommt Bewegung in die Anbindung des Interkom-Industriegebiets an die B 33. Der Gemeinderat vergab die Ingenieurleistungen am Mittwoch an das Freibürger Büro ITP. Die Honorarsumme beträgt rund 71 260 Euro brutto.

Margarete Kopf (FW) fragte nach der prozentualen Aufteilung der Kosten für dieses Projekt im Zweckverband für das interkommunale Gewerbegebiet. Edelmann erklärte, dass die Gemeindeverwaltung eine entsprechende Beschlussvorlage zur Diskussion stellen werde, sobald die Kosten vorlägen.

Ermittelt werden müsse in jedem Fall, inwiefern die Kosten sich durch die Verschiebung der Zufahrt erhöhen. Denn ursprünglich war die Anbindung des Industriegebiets an die Bundesstraße über Interkom 2 geplant worden. Wie bekannt, wird dieses jedoch nicht realisiert. Die Abfahrt musste neu geplant und verschoben werden (wir haben berichtet). Für die Kosten des Baus der Abfahrt gebe es keine prozentuale Aufteilung in der Zweckverbandssatzung, informierte Edelmann. Für die nun in Planung befindliche Anbindung müssen bestehende Straßen aufgeweitet werden. Diese Kosten muss Steinach in jedem Fall tragen.

Bei zwei Enthaltungen von Kopf und Katharina Schwendemann (Junge Liste) stimmte der Gemeinderat schlussendlich der Vergabe der Leistungen an ITP zu.