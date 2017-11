Steinach Aus dem Neuner- wird ein Elfer-Rat

Steinach. Bei den anstehenden Neuwahlen gab es einige Veränderungen, doch der bisherige Oberhexenmeister Marco Schweiß wird weiter die Geschicke des Vereins führen.Er eröffnete die einzelnen Tätigkeitsberichte. Mit dem Hexenbesenstellen auf dem Kreuzbühl, der während der närrischen Zeit beleuchtet ist, wurde diese eingeleitet. Fast jedes Wochenende war man bei befreundeten Zünften unterwegs und auch aktiv bei der Steinacher Fasent dabei. Die Sanierung des Hexenwagens wurde vorgenommen, ein Summerslam veranstaltet, am Sommerspaßprogramm und am Tennisturnier sowie am Regiotreff in Hofstetten teilgenommen. Schweiß musste aber auch von zwei negativen Ereignissen berichten: die Zerstörung einer Glasscheibe in Lachen und die Beschädigung von Granitsteinen in der Badenerstraße. Im Bericht von Hexenmeister Marcel Giesler stand neben dem Blick auf das Sommerspaßprogramm vor allem die Bekleidung der Zunftmitglieder im Mittelpunkt. Monetenhex Sven Conrad erwähnte in seinem Bericht auch die Spende an den Kindergarten Steinach mit 333.33 Euro. Am Ende durfte er ein Plus ausweisen.

Kritzelhex Stefan Müller, berichtete von fünf Vorstandssitzungen. Am 25. März wurde die Versammlung durchgeführt mit der Wahl der acht Anwärter für die aktive Mitgliedschaft. Im Juli wurde der zweite Felsenhexen-Summerslam veranstaltet. Der Ausflug am 9. September diente der Kameradschaft. Eine Abordnung des Vereins nahm im Oktober am Regio-Treffen in Hofstetten teil.

Ann-Katrhin Näger gab Auskunft über den Mitgliederstand von 160 Mitgliedern. Davon sind 92 Aktive und 34 Kinder. Es gab eine Satzungsänderung. Der bisherige Neuner-Rat wurde auf einen Elfer-Rat erhöht, dessen Zusammensetzung auf zwei Jahre (bisher waren es drei). Ebenso gab es Änderungen in der Hästrägerordnung. Die neue Satzung wurde einstimmig bewilligt. Mit großer Mehrheit wurden jeweils gewählt als Oberhexenmeister (Vorsitzender) wie bisher Marco Schweiß, neuer Hexenmeister (Stellvertreter) wurde Bertram Ries, Monetenhexen sind Sven Conrad und Stefanie Jäkle, Kritzelhex Stefan Müller und Sabrina Himmelsbach. Die fünf gewählten Beisitzer sind Nadine Dold, Ann-Kathrin Näger, Sarah Schwendemann, Steffen Schmid und Sabrina Griesbaum. Zu Kassenprüfern für das neue Geschäftsjahr wurden Sandra Müller und Isabella Ries bestellt.Schweiß stellte die Anwärter 2018, Julian Neumaier, Jonas Kirsch und Florian Vögele, vor.Felsenhexenchef Marco Schweiß unterbreitete den Narrenfahrplan. Die relativ kurze Fasent 2018 wird am 13. Januar mit dem Hexenbesenstellen auf dem Kreuzbühl eröffnet. Mit der Hexenbesenverbrennung endet die Kreuzbühler-Hexenbesen–Fasent.