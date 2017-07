Steinach Adlerplatz-Gestaltung bleibt Zankapfel

Trotzdem war die Diskussion noch nicht beendet. Margarete Kopf (FW) nahm die Kübel-Diskussion zum Anlass, noch einmal auf Grundsätzliches einzugehen. Zunächst bat sie um eine Visualisierung der Planung, da sie sich nicht vorstellen könne, wie der begrünte Platz am Ende überhaupt aussehen soll.

"Stolperfalle" am Parkplatz

Dann kritisierte sie den Absatz zur Volksbank hin als "Stolperfalle", er falle im "Einheitsgrau" des Platzes einfach nicht auf. Schwendemann meldete sich noch einmal zu Wort und betonte, dass jetzt erst auffalle, wie grau der Platz am Ende werde. Edelmann verwies auf die mehrheitlich getroffenen Entscheidungen.

"Ich habe mir das alles anders vorgestellt", sagte Kopf. Die jetzige Umsetzung habe nichts mit dem Konzept zu tun, das damals mit den Bürgern erarbeitet wurde. Diese Aussage brachte Hans-Jörg Gstädtner (CDU) dann endgültig auf die Palme. Die ständigen Wiederholungen dieser Kritikpunkte könne er nicht mehr hören. Dem Ausbruch folgte ein kurzes, aber hitziges Wortgefecht zwischen den beiden Ratsmitgliedern.

Am Adlerplatz soll mobiles Grün zum Einsatz kommen, um den Platz zu strukturieren. In der Gemeinderatssitzung wurde erläutert, dass die Planung insgesamt 15 eckige Pflanzkübel zu Gesamtkosten von rund 15 000 Euro vorsieht. Auf Nachfrage von Katharina Schwendemann (JL) erläuterte Bürgermeister Frank Edelmann, dass keine Bäume in die Kübel gepflanzt werden, weil diese aufgrund ihrer Höhe die Sicht behindern.