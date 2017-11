Steinach 45-Jähriger rettet sich vor Brand auf Balkon

Der 45-jährige Bewohner des Gebäudes wachte an beißendem Rauchgeruch auf. Er flüchtete auf den Balkon. Dort wurde er von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Der Mann wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Das Obergeschoß und der Dachstuhl wurden durch das Feuer erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Vermutlich hat ein Ölofen den Brand verursacht. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Steinach, Welschensteinach und Zell am Harmersbach.