Steinach 1,8 Millionen Euro fließen in den Ortenaukreis

Mit 600 000 Euro ist demnach das größte Stück des Kuchens für die grundlegende und energetische Sanierung des Rathauses Steinach bestimmt. Dort sollen unter anderem zeitgemäße Räumlichkeiten und ein barrierefreier Zugang geschaffen werden – die Gesamtkosten liegen bei rund 3,9 Millionen Euro. Für die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach wurden 300 000 der benötigten 955 000 Euro für die Sanierung der Sporthalle Bad Peterstal bewilligt. Nach Kappelrodeck fließen 50 000 Euro für die Instandsetzung einer Brücke über die Acher (Gesamtkosten 120 000 Euro). Lautenbach erhält 50 000 Euro für die Sanierung von drei Straßen im Ort (92 000 Euro). Die Gemeinde Ottenhöfen kann sich über 120 000 Euro für die grundlegende Erneuerung der Sanitäranlagen in der Erwin-Schweizer-Schule freuen (175 000 Euro). Die Sanierung der Hagenbergstraße in Sasbachwalden wird mit 120 000 Euro bezuschusst (160 000 Euro). Seebach erhält 140 000 Euro für die Grunderneuerung wichtiger Außenbereichszufahrtsstraßen (223 000 Euro). Und der Umbau und die Erweiterung der Gemeinschaftsschule Willstätt wird mit 400 000 Euro gefördert (10,1 Millionen Euro).

"Fördergelder in Höhe von 1,8 Millionen Euro ermöglichen den begünstigten Gemeinden, Investitionen in einem Umfang von mehr als 15 Millionen Euro zu tätigen", freut sich Landrat Frank Scherer. Sie könnten damit wichtige Zukunftsprojekte umsetzen und so zur Weiterentwicklung der Ortenau beitragen. "Nicht zuletzt profitiert unsere heimische Wirtschaft von den zu vergebenden Aufträgen", betont der Landrat.

Der Ausgleichstock geht auf das Finanzausgleichsgesetz zurück. Darin ist laut Kreisverwaltung vorgesehen, dass das Land Gemeinden bei der Finanzierung notwendiger kommunaler Einrichtungen unterstützt. Zu den möglichen geförderten Vorhaben zählen insbesondere der Bau von Kindergärten und Schulen, die Erschließung von Gewerbegebieten oder der Hochwasserschutz. Nicht gefördert werden etwa Erschließungsmaßnahmen und Vorhaben für Zwecke, die auch von privaten Trägern kostendeckend erfüllt werden können. Ob und in welcher Höhe eine Gemeinde die beantragten Beihilfen bekommt, ist abhängig von der Zahl der Anträge, der Höhe der Gesamtaufwendungen für ein Vorhaben oder auch den zur Verfügung stehenden Mitteln des Ausgleichstocks.