Starzach Zündeln ist nicht nur beim Struwwelpeter gefährlich

Die Klassen drei und vier beschäftigten sich im Rahmen ihrer AG an drei Nachmittagen, wie sie sich in Notsituationen und besonders im Brandfall verhalten sollen.

In mehreren Kursen wird demonstriert, was die Kameraden alles leisten

In mehreren Kursen zeigten Jugendleiter Fabian Weimer und zwei Feuerwehrkameraden, was die Feuerwehren so alles tun. Hinzu kam, wie und womit sie löschen bei den unterschiedlichen Bränden, was dazu benötigt wird, wie alarmiert wird, wie man sich im Brandfall selbst verhalten muss und vor allem, wie gefährlich der Umgang mit dem Zündeln ist: An Struwwelpeters Paulinchen wird man automatisch erinnert, es soll warnendes Beispiel sein: "Und Minz und Maunz, die beiden Katzen schreien gar jämmerlich zu zweien ›Herbei! Herbei! Wer hilft geschwind? Im Feuer steht das ganze Kind! Miau! Mio! Miau! Mio! Zu Hilf’! Das Kind brennt lichterloh!"