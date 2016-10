Starzach Zu viel Energie wird verbraucht

Das Büro ISW kommt letzte ndlich zu dem Ergebnis, dass aufgrund großzügiger Bemessungsansätze die Wachendorfer Kläranlage deutlich unterbelastet ist. Solche Anlagen arbeiten nicht in ihrem wirtschaftlichen Optimum, ersichtlich auch an dem hohen Energieverbrauch. Daher soll im Rahmen der Konzeption zur Energieoptimierung auch eine Aufgabe der Anlage und der Anschluss an die Anlage in Bietenhausen geprüft werden. Zwei mögliche Trassen hat das Büro auch schon anvisiert.

Die 1974 in Wachendorf gebaute Kläranlage wurde in den Jahren 1990/92 und 2007 gründlich modernisiert und erweitert. Unter anderem wurde der Filtratwasserspeicher erneuert und auch die beiden Regenüberlaufbecken, die nicht mehr dicht waren und den Anforderungen genügten, wurden saniert. In den Jahren 2009 bis 2016 sind bereits Gesamtinvestitionskosten für größere Maßnahmen von 187 000 Euro angefallen.

Die Wachendorfer Anlage hat eine Ausbaugröße von 2000 Einwohnern. Im Entwässerungsgebiet leben derzeit 1200 Einwohner. Das Abwasser wird mechanisch-biologisch gereinigt und Phosphor wir ausgefällt.

Der Überschussschlamm wird eingedickt, mit einer mobilen Einrichtung entwässert und thermisch verwendet. Es wird mit einer Abwassermenge von 127 000 Kubikmetern jährlich gereinigt, was eine hohe Reinigungsleistung ergibt.