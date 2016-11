Starzach Zauberhafter Platz wird aufgewertet

Der ebenfalls eiserne und lang gezogene Brunnentrog trägt auf der Nordseite die Inschrift "1885". Er soll womöglich zuvor in Ergenzingen gestanden haben und entspricht den früher in den Dörfern aufgestellten Brunnentrögen, aus denen das Vieh trinken konnte.

Alois Noll hat das Wasser amtlich überprüfen lassen. Das Ergebnis: bestes Trinkwasser. Früher, wenn man im Sommer zu Fuß aufs Feld ging, lief man immer hier vorbei, erfrischte sich und nahm Wasser mit. Der alte Fußweg zwischen Brunnen und Eiche ist noch erkennbar.

Die eigentliche Brunnenstube liegt oberhalb im Ackergelände an historischer Stelle und soll ausgemauert sein. "Früher beim Pflügen mit den Kühen war es an dieser Stelle immer feucht-nass", weiß Richard Lohmiller.

Ganz in der Nähe wurde die bekannte "Pumpelschelle", die einst ein Schwein aufwühlte und die sich im Dorfmuseum befindet, und 1960 der eiserne Hohlschlüssel von Lorenz Lohmiller gefunden. Dem Schlüssel wird ein "altrömisches Alter" nachgesagt.

An dieser Fundstelle soll im 14. Jahrhundert eine kleine Einsiedelei gestanden haben, die zum 1324 gegründeten Frauenkloster Wittichen nahe Schiltach gehört hat.

Auf einem markanten Grundstück fand man beim Pflügen immer wieder Mauerreste, die vermuten lassen, dass hier ein römisches Gebäude gestanden habe. Bemerkenswert ist die Lage in unmittelbarer Nähe oder direkt am "Heerweg"

Die Siedlung Wilhelmshöhe wurde nach Wilhelm Bareis benannt, der sich 1874 in der Nähe des Laurenbrunnens ein erstes Haus baute.

Der Brunnen hat seinen Namen vom ersten Gastwirt namens Lauer. Das zweite Haus, die Gastwirtschaft "Wilhelmshöhe" entstand wohl in den 1920er-Jahren. Erst nach dem zweiten Weltkrieg kamen weitere Wohnhäuser und Aussiedlerhöfe hinzu. Das geschichtsträchtige Börstingen am Fuße der Weitenburg mit Dorfmuseum, dem Kohlensäureaufkommen und der Flößeranlegestelle am Neckar ist attraktiver Haltepunkt vieler Wanderer und Radfahrer im Neckartal.

Monika Laufenberg, die Vorsitzende des Fördervereins Heimat und Kultur, bedankte sich für die Spende, bei den ehrenamtlichen Helfern für deren Einsatz und bei Bürgermeister Thomas Noé für die Unterstützung der Gemeinde mit einem kleinen Präsent.