Starzach "Weder Hitze noch Regen oder Kälte" kann diese Truppe schrecken

Der Name "Viehversicherungsverein" entstand übrigens als Notlüge. Als die feucht-fröhlichen Picknicker einst im "Ländle" in Haigerloch-Hart durch ihre volkstümlichen Lieder die Aufmerksamkeit auf sich zogen, wurden sie gefragt: "Wer seid ihr denn?"

Verlegen schauten sie sich gegenseitig an und schließlich hatte einer die Idee: "Viehversicherungsverein" gab er an und fortan nannten sie sich so.

Einen Viehversicherungsverein gab es früher in jeder ländlichen Gemeinde, als die Landwirte noch Vieh hielten. Es war eine Art Notgemeinschaft.

Die Mitglieder verpflichteten sich, jedes Mal, wenn ein Bauer eine Notschlachtung machen musste, eine bestimmte Menge Fleisch abzukaufen, um den Schaden gering zu halten.

Häufig hatten die Kühe und Kälber ein Eisen im Magen, das sie bei der Futteraufnahme mitfraßen und zu verenden drohten.

Es kam auch vor, dass ein Tier nicht zum Verzehr geeignet war und in der Tiermehlfabrik landete. In diesen Fällen wurde der Landwirt dann aus der Vereinskasse entschädigt.

Die letzten Vorstände in Bierlingen waren Lorenz Pfeffer und Felix Pfeffer.