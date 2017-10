Starzach USA oder vo dr Alb ra?

Seit 20 Jahren begeistern sie landauf, landab ihr Publikum mit Mutterwitz, Gesang, Mundart und Geschichten aus dem Leben. "Gschwätzt wird über des und sell" und der Stoff geht ihnen nie aus. Dietlinde Ellsässer und Ida Ott traten zunächst als Duo auf. Witzig-humorvoll schauten sie den Leuten aufs Maul und pointiert nahmen sie so manchen Erdenbürger aufs Korn.

Als sich Besuch bei ihnen anmeldete, rätselten sie, weil sie noch nichts voneinander gehörten hatten. "Wie sie wohl aussieht? Und was sie wohl ist, die Neue?" und sie checkten erst mal ab, ob es auf Anhieb "funkt" mit dem Besuch. Sie ließen sich auch gleich mit dem backfrischen Hefezopf verführen. Mit "Willkommen zum Kaffeeklatsch und Welcome to the Show" überraschte die Pseudoamerikanerin (Gina Maas) dann die Runde: "I be von dr Alb ra" bekannte sie am Schluss und die Freundschaft wurde begossen: "Aufs Leba! Eba, Sag i doch".

Am Sonntag um 11 Uhr begann der Frühschoppen und zum Mittagessen gab es zur Blasmusik von den Musikvereinen Oberndorf, Dießen und Fischingen Schlachtplatte und mehr. Am Nachmittag unterhielt die Jugendkapelle. Vorstand Klaus Heumesser sprach von einem "sehr guten Fest".