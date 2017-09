Starzach Unscheinbarer Alltag als Kunst empfunden

Starzach-Börstingen. "Willkommen im Schwäbischen Sauerland – diesmal zur Eröffnung der Ausstellung ›Alltagskunst und Kohlensäure‹ mit Bildern von Helene Vincon", begrüßte die Vorsitzende des Börstinger Fördervereins Heimat und Kultur, Monika Laufenberg, die Gäste im Dorfmuseum beim "Aktionstag 2017" am vergangenen Sonntagnachmittag.

Dann ging sie zunächst auf die Nutzung der Mineralquellen zwischen Bad Niedernau und Bad Imnau im Eyach- und Neckartal ein, die sich in dieser Gegend bis in die Römerzeit nachweisen lässt. Sehr bekannt ist die Römerquelle in Bad Niedernau, bei der neben römischen Münzen auch eine Statue des keltisch-römischen Heilgottes Apollo Grannus gefunden wurde. Auch in Börstingen weisen Funde einer villa rustica direkt oberhalb der Kohlensäurequellen im Winkel auf die römische Nutzung der Heilwasser hin.

Schon 1813 berichtete der Börstinger Schultheiß über drei Quellen auf seiner Markung unterhalb der Weitenburg, "die es in sich hatten". Er ahnte damals nicht, dass dort ein großes Rohstoffvorkommen vorhanden war, das später, ab etwa 1894, industriell ausgebeutet wurde und seine Heimat als das "Schwäbische Sauerland" in ganz Deutschland bekannt machte