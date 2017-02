Starzach Umzugteilnehmer im Gesundheitszentrum verarztet

Gesundheitsdienst schießt Vogel ab

Er wurde von den Klammhoka selbst angeführt, und die folgende Narrenkapelle machte gleich Stimmung. Der Narrensamen des Kigas war dabei, und Zigeuner waren in den Korso eingezogen. Das Steckenpferd der Gemeinde, der hoffnungsvolle "Zeitaustausch", wurde vom Narrenrat in die Tat umgesetzt: Massage gegen Haarschnitt, Wellness gegen Dienstleistung, Brötchen holen für Rasen schneiden. Auch der Wanderclub Wachendorf war ein bunter Farbtupfer.

Den Vogel abgeschossen hat wieder einmal die Freie Fasnetsgruppe mit ihrem mobilen Gesundheitsdienst aus der Vogelsangstraße. Die fahrende Apotheke war reichhaltig bestückt, und das angeschlossene mobile Gesundheitszentrum verarztete an Ort und Stelle so manchen zuschauenden Patienten auf der mitgeführten Trage. Dass das Pflegepersonal an diesem Tag immer gut drauf war demonstrierte die Clique mit fetzigen Tänzen.