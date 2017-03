Starzach Trotz Einbaus einer Beregnungsanlage Schulden getilgt

Im folgenden Bericht des zweiten Vorsitzenden und Sportheimverwalters Manfred Kaufeld erfuhr die Versammlung von einem florierenden Sportheimbetrieb und guten Umsatzzahlen.

Jugendleiter Martin Schüle berichtete von der Jugendarbeit mit dem Hinweis, dass für das kommende Spieljahr noch dringend Trainer und Betreuer für die Jugendmannschaften benötigt werden.

Relegationsspiele vor großer Kulisse

Ebenso wurde von ihm erwähnt, dass aktuell mit den Partnervereinen SV Felldorf und SF Bierlingen die Jugendarbeit umstrukturiert wird, um den Fußball für Jugendliche attraktiver zu machen.

Anschließend gab Markus Bok einen Überblick über den Verlauf des vergangenen Spieljahres. In seinem Bericht erinnerte er nochmals an die Relegationsspiele zum Aufstieg in die Landesliga gegen den FV Rottweil und den SSV Reutlingen II vor großer Zuschauerkulisse.

Siegbert Braun informierte über die Tätigkeiten der Tischtennisabteilung. In seinem Bericht ließ er große Nachwuchssorgen erkennen.

Im Anschluss an die Berichte nahm Gemeinderat Alfredo Vela in Vertretung des Bürgermeisters die Entlastung vor, die einstimmig erfolgte. Ebenso wurden von ihm die Wahlen geleitet.

Dabei wurden Horst Seifer als Vorsitzender, Simeon Zuchowski als Schriftführer sowie die Beisitzer Anja Schmid, Daniela Kaufeld, Heribert Steinmetz und Matthias Fichtenkamm in ihren Ämtern bestätigt. Auch die beiden Kassenprüfer Martin Ginter und Heinz Hertkorn wurden wieder gewählt.

Für Thomas Kelm, welcher nach 16 Jahren Vorstandstätigkeit nicht mehr zur Wahl antrat, wurde Dietmar Nill als neuer Beisitzer berufen.

Unter Verschiedenes rief der Vorsitzende zur Diskussion zum Thema Fusionierung der Starzacher Fußballabteilungen auf.

Dabei war sich die Versammlung einig, dass dieses Vorhaben langfristig geplant werden muss, um die Idee umsetzen zu können.