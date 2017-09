Starzach Starzach steigt in den barrierefreien ÖPNV ein

Starzach/Rottenburg. Der Landkreis Tübingen nimmt bei der Barrierefreiheit in Bus und Bahn eine Vorreiterrolle ein: Mehr als 100 Haltestellen wurden seit 2014, als das kreiseigene Förderprogramm "Barriereabbau im ÖPNV" in Kraft getreten ist, modernisiert. Weitere sollen folgen – vor allem Starzach will groß in das Förderprogramm einsteigen.